СМИ: Путин мог отменить запланированные на неделю поездки из-за Турции и Абхазии

Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, близкий к Кремлю.

«Международная повестка сейчас вышла на первый план. Идет выстраивание отношений с Турцией и обсуждение ситуации с Абхазией, где обострилась обстановка. В связи с этим проводятся дополнительные совещания и мероприятия, в том числе с участием Совбеза. Могут быть и кадровые выводы. Президент хочет сосредоточиться и не отвлекаться, региональные поездки перенесут на август-сентябрь ближе к выборам», - сказал источник.

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Ранее стало известно, что Путин отменил все свои поездки, которые должны были состояться на этой неделе.

Напомним, в марте прошлого года ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер. Например, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже длительное время не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.