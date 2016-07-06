Путин отменил запланированные на неделю поездки
Президент России Владимир Путин отменил все назначенные на эту неделю поездки в регионы.
Об этом рассказали три источника, близкие к Кремлю, передает РБК.
О причинах отмены собеседники издания не говорят.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал РБК, что ни одна из этих поездок не анонсировалась.
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"Они были среди десятка предполагаемых. Находились справки и т.д. Но окончательно не подтверждались", — отметил он.
Глава российского государства отменил визиты на Алтай, в Якутию и в Новгород.
Напомним, в марте прошлого года ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер. Например, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже длительное время не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.