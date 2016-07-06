Лукашенко предложил США нормализовать отношения на взаимовыгодных условиях

"Мы никогда не скрывали тот факт, что без нормализации отношений с США мы не будем иметь полноценной внешней политики. Мы не скрываем, что очень хотели бы нормализации отношений с США на взаимовыгодных условиях", - заявил белорусский президент на встрече с временным поверенным в делах США в Беларуси Скоттом Роландом, передает Белта.

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Также Александр Лукашенко отметил улучшение отношений между Беларусью и США. "Сказать, что у нас все хорошо в отношениях между государствами, наверное, будет не совсем выглядеть искренне даже дипломатически. Но того, что гораздо лучше, чем было, и что мы движемся в нормальном, правильном направлении, наверное, и вы не станете отрицать,- сказал Александр Лукашенко. При доброй воле руководства США мы очень многое можем сделать в ближайшем будущем".

Глава государства встречался с американскими бизнесменами и обсуждал с ними инвестиционный климат в Беларуси. "Я им говорю: работайте у нас в Беларуси по американским законам, мы создадим вам такое правовое поле. Они говорят: нет, мы хотим по белорусским законам. И я им за это благодарен,- рассказал Александр Лукашенко.- Это для меня очень сильный рычаг и основа для разговора с другими бизнесменами. Надо отдать должное, что, действительно, американцы - люди совершенно разные, но это искренние люди, которые, видя свой интерес, хотели бы честно сотрудничать с нашей Беларусью".

Александр Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси есть обязательства перед странами-соседями, в том числе Россией, а также такими государствами, как Китай и Индия. "Это наши стратегические союзники. Мы с ними заключили соответствующие соглашения", - отметил он. По мнению Александра Лукашенко, при наличии доброй воля США, страны могут решить любые проблемы. "Основа должна быть одна - искренность, порядочность, откровенность и доверительность", - заключил белорусский президент.