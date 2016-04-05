Лукашенко намерен углубить сотрудничество с Евросоюзом

Об он заявил сегодня на совещании по вопросам белорусско-европейских отношений, передает БЕЛТА.

"Важно продолжить линию на полную нормализацию отношений и углубление сотрудничества с ЕС в контексте наших национальных интересов. Речь идет об укреплении государственного суверенитета и независимости, безопасности и стабильности Беларуси", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что в последнее время наблюдается позитивная динамика в развитии отношений между Европейским союзом и Беларусью, уровень и интенсивность контактов возросли.

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"Принятое в феврале 2016 года решение Евросоюза об отмене большинства санкций в отношении Беларуси открывает новые возможности для развития нашего взаимодействия с Евросоюзом. Данный шаг ясно свидетельствует о готовности ЕС и его стран-членов к активизации прагматичного сотрудничества с Беларусью", - рассказал он.

При этом Лукашенко особо подчеркнул, что для Беларуси неприемлемо, чтобы партнеры в ЕС или США ставили ее перед выбором, развивать отношения с Западом или Россией.

Ранее национальное собрание (парламент) Беларуси заявило, чтоготово к развитию взаимовыгодного сотрудничества с европейскими межпарламентскими структурами, законодательными органами стран Евросоюза и США.