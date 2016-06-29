Кэмерон: последний саммит Евросоюза прошел в атмосфере "печали и сожаления"

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он также предупредил, что за выгоду, на которую рассчитывает Великобритания, выстраивая новые отношения с Евросоюзом, придется заплатить, передает Би-би-си.

Читайте такжеЛидеры ЕС хотят применить статью 50 Договора о ЕС для выхода Великобритании как можно скорее – Юнкер

По его словам, итоги британского референдума показали, что Евросоюзу необходимо проработать вопросы суверенитета и контроля над передвижением внутри сообщества.

Сегодня лидеры 27 стран-членов ЕС встречаются в Брюсселе уже без британского премьера. Ожидается, что они проведут неофициальные переговоры по поводу последствий "брексита".

Накануне вечером руководство Евросоюза потребовало от Лондона незамедлительно изложить свои планы по выходу из организации.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что правовой механизм начала переговоров о выходе Великобритании из ЕС должен быть запущен, как только в стране будет назначен новый премьер-министр.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит шансов изменить решение Лондона о выходе из Евросоюза.