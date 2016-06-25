Юнкер сравнил выход Британии из Евросоюза с разводом: "он должен быть быстрым"
Процесс "развода" Британии с ЕС не является полюбовним, однако должен происходить быстро.
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире немецкого телевидения, пишет Европейская правда со ссылкой на портал RTE.
"Это не дружеский развод, но и сами отношения не были любовным романом," - сказал он.
При этом Юнкер не может понять, почему правительство Британии намерено тянуть до октября, чтобы решить, следует ли отправлять "заявление о разводе" в Брюссель.
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"Я хотел бы это заявление немедленно" - заявил президент Еврокомиссии.
"Это плохой день для Британии и ЕС, но мы должны идти дальше", - добавил он.
Напомним, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.
В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании и ожидают от правительства скорейшей реализации соответствующего решения, при этом подчеркивая, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.