Юнкер сравнил выход Британии из Евросоюза с разводом: "он должен быть быстрым"

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире немецкого телевидения, пишет Европейская правда со ссылкой на портал RTE.

"Это не дружеский развод, но и сами отношения не были любовным романом," - сказал он.

При этом Юнкер не может понять, почему правительство Британии намерено тянуть до октября, чтобы решить, следует ли отправлять "заявление о разводе" в Брюссель.

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"Я хотел бы это заявление немедленно" - заявил президент Еврокомиссии.

"Это плохой день для Британии и ЕС, но мы должны идти дальше", - добавил он.

Напомним, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании и ожидают от правительства скорейшей реализации соответствующего решения, при этом подчеркивая, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.