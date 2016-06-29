Меркель не видит шансов, что Великобритания изменит решение о Brexit

Об этом сообщает Reuters.

Выступая в конце первого дня саммита ЕС, Меркель описала переговоры с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном как "серьезные", но "дружеские". Она сказала, что это было не время грусти или гнева, просто Европа должна иметь дело с ситуацией, которая сложилась.

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"Я хочу очень четко сказать, что сегодня я не вижу пути аннулировать это", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности отмены решения о Brexit.

"Мы все должны смотреть на реальную ситуацию. Не время выдавать желаемое за действительное", - заявила Меркель.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью. Многие из них призывают Великобританию как можно скорее начать переговоры о выходе из Союза.