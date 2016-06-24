Сторонники выхода Британии из ЕС призвали Кэмерона остаться при любом исходе референдума

Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.

«Мы, сторонники кампании за выход из ЕС и члены Консервативной партии, благодарим вас за то, что вы дали британскому народу возможность определить свою судьбу 23 июня. Мы считаем, что вне зависимости от решения британского народа, у вас есть мандат и долг продолжать управлять страной, реализуя наш манифест 2015 года», - говорится в обращении.

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Сообщается, что среди подписавших документ - лидеры кампании евроскептиков, включая бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, министра юстиции Майкла Гоува, министра культуры, средств массовой информации и спорта Джона Уиттингдейла, министра по делам Северной Ирландии Терезы Вильерс.

Напомним, Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза.