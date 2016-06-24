В результате перестрелки на Кипре погибли до четырех человек - СМИ
В ресторане в курортном городе Кипра Айия-Напа произошла перестрелка.
Об этом сообщает издание Cyprus Online со ссылкой на источники в полиции, передает РБК.
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По словам собеседников издания, в результате стрельбы погибли четыре человека. Как отмечают источники, среди погибших может быть также и сам стрелявший. Еще два человека в результате стрельбы получили ранения и были госпитализированы. Их состояние пока неясно.
Вместе с тем, как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, в результате стрельбы погибли три человека. По данным правоохранительных органов, инцидент может быть связан с местными преступными группировками.
По предварительным данным, в результате перестрелки погиб известный местный бизнесмен Фанос Калопсидиотис. Как отмечает издание, он вероятно был целью нападения.