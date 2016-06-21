ФБР опубликовало расшифровку переговоров со стрелком из Орландо: убийца называл себя "воином ислама"

ФБР опубликовало расшифровку разговоров между полицейским переговорщиком и стрелком во время трехчасовой осады, передает Русская служба BBC.

Во время беседы с диспетчером 29-летний Матин упоминал войну в Сирии и теракты в Париже. После того как спецназ ворвался в здание гей-клуба, нападавший был убит в перестрелке с полицией.

По данным ФБР, Матин разговаривал с диспетчером дважды. Звонки были сделаны примерно через 30 минут после начала стрельбы. Скорее всего, в этот момент Матин удерживал в заложниках несколько десятков человек.

Представитель ФБР сообщил журналистам, что Матин говорил "холодно и спокойно, как человек, отдающий отчет в своих действиях".

По мнению ФБР, доказательств того, что убийца действительно имел связи с иностранной террористической группировкой, нет. Считается, что он радикализировался дома, в США.

Изначально из распечатки разговора было убрано упоминание Абу Бакра аль-Багдади. Однако столкнувшись с волной критики, власти выпустили новую версию расшифровки переговоров.

Спикер палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Райан, назвал попытку отцензурировать расшифровку нелепой.

В заявлении, опубликованном вечером в понедельник, министерство юстиции заявило, что первоначально расшифровка была отредактирована, чтобы не предоставлять убийце площадку для разжигания ненависти, но в итоге это действие, к сожалению, лишь привлекло дополнительное внимание.

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Матин сказал переговорщику полиции "передать Америке" прекратить бомбардировки Сирии и Ирака. Убийца отметил, что именно из-за них он оказался "в том месте и в то время".

Чуть позже стрелок сообщил, что у него есть несколько поясов со взрывчаткой - наподобие тех, что использовались нападавшими во Франции.

Примерно в 4:20 утра полиция извлекла кондиционер из туалета гей-клуба, чтобы помочь бежать прятавшимся там людям.

Некоторые из спасенных рассказали полиции, что Матин собирался надеть пояса смертников на четырех заложников в течение следующих 15 минут. Но ни одного такого пояса так и не было найдено.

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Спецназ пошел на штурм здания около 5:00 по местному времени. В ходе перестрелки Матин был убит.

Полиция подчеркивает, что за три часа предшествовавшей осады не прозвучало ни одного выстрела.