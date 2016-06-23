Times: Россия вернула Израилю не тот танк
Недавно Россия вернула Израилю захваченный сирийцами во время Ливанской войны 1982 года израильский танк, однако родственники пропавших солдат выяснили, что это другой танк.
Отставной офицер израильской армии Данни Криаф сообщил изданию Times, что на танке - другой серийный номер, передает Русская служба Би-би-си.
"Это все просто большая пиар-кампания", - сказал он.
"Когда я услышал о намерении вернуть танк, я ждал этого с нетерпением. Все семьи пропавших солдат возмущены. Кому нужен весь этот пиар?" – цитирует Times брата одного из пропавших без вести солдат.
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В 1982 году в бою у ливанской деревне Султан-Яакуб пропали без вести три израильских солдата. Их тела так и не были найдены.
Сирийская армия захватила их танк "Магах-3", который в итоге оказался в подмосковном военном музее.
В мае Путин согласился его вернуть, церемония возвращения прошла в середине июня при участии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавшего решение отдать танк гуманитарным жестом высшей пробы.
"Семьи пропавших Захарии Баумеля, Цви Фельдмана и Иегуды Каца вот уже 34 года не знают о судьбе своих сыновей, не знают, где их могилы. Этот танк - единственное свидетельство того боя, и сейчас он вернется в Израиль", - заявил тогда Нетаньяху.
Этот жест должен был стать знаком потепления отношений между двумя странами, пишет Times.