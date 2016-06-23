Times: Россия вернула Израилю не тот танк

Отставной офицер израильской армии Данни Криаф сообщил изданию Times, что на танке - другой серийный номер, передает Русская служба Би-би-си.

"Это все просто большая пиар-кампания", - сказал он.

"Когда я услышал о намерении вернуть танк, я ждал этого с нетерпением. Все семьи пропавших солдат возмущены. Кому нужен весь этот пиар?" – цитирует Times брата одного из пропавших без вести солдат.

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В 1982 году в бою у ливанской деревне Султан-Яакуб пропали без вести три израильских солдата. Их тела так и не были найдены.

Сирийская армия захватила их танк "Магах-3", который в итоге оказался в подмосковном военном музее.

В мае Путин согласился его вернуть, церемония возвращения прошла в середине июня при участии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавшего решение отдать танк гуманитарным жестом высшей пробы.

"Семьи пропавших Захарии Баумеля, Цви Фельдмана и Иегуды Каца вот уже 34 года не знают о судьбе своих сыновей, не знают, где их могилы. Этот танк - единственное свидетельство того боя, и сейчас он вернется в Израиль", - заявил тогда Нетаньяху.

Этот жест должен был стать знаком потепления отношений между двумя странами, пишет Times.