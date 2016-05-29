Нетаньяху поблагодарил Путина за возврат захваченного сирийцами в 1982 году израильского танка

Об этом премьер Израиля написал на своей странице в Facebook.

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"Я благодарю президента России Владимира Путина за удовлетворение моей просьбы вернуть Израилю танк, захваченный в бою у Султан-Яакуб. Семьи пропавших Захарии Баумеля, Цви Фельдмана и Иегуды Каца вот уже тридцать четыре года не знают о судьбе своих сыновей, не знают, где их могилы. Этот танк - единственное свидетельство того боя, и сейчас он вернется в Израиль благодаря президенту Путину", - заявил Неианьяху.

Справка. ​Бой у Султан-Яакуб произошел в июне 1982 года. Сирийским бойцам тогда удалось захватить четыре израильских танка, а трое израильских солдат пропали без вести. Один из танков был передан российской армии, он находится в музее.

Напомним, ранее премьер-министр Нетаньяху заявил о намерении обнести Израиль по всему периметру сухопутной границы забором для защиты от проникновения палестинцев и жителей соседних арабских государств.