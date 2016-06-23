В Британии стало меньше сторонников выхода из ЕС – социологи

Согласно новейшим исследованиям центра Ipsos MORI, результаты которого были обнародованы 23 июня, сторонники членства Британии в ЕС перевешивают сторонников Brexit. Об этом со ссылкой на Reuters пишет "Украинская правда".

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Опрос проводился во вторник и среду (в среду до 20.00). Были опрошены 1592 респондента. За сохранение Британии в ЕС высказались 52% опрошенных. Выход страны из Евросоюза поддерживают 48%.

Отмечается, что после публикации данных этого опроса фунт стерлингов вырос по отношению к доллару до уровня шестимесячной давности.

Напомним, в 7 утра в Великобритании началось голосование на референдуме, который должен определить дальнейшую судьбу членства страны в ЕС. На референдуме избирателям задают вопрос "Должна ли Великобритания оставаться членом ЕС или должна оставить его?".

Британцы должны выбрать между вариантами "Остаться членом ЕС" и "Покинуть ЕС". В голосовании могут принять рекордные 46,5 млн избирателей.

Как сообщалось, опросы, обнародованные в среду накануне референдума, показали, что сторонники выхода Великобритании из ЕС лидируют с незначительным отрывом.

Так, опрос TNS показал, что 43% британцев готовы проголосовать за выход Великобритании из ЕС. Тех, кто хочет, чтобы страна осталась в блоке, 41%. Другой опрос, центра Opinium, дало только 1 процентный пункт преимущества сторонникам Brexit – за него готовы проголосовать 45%, против - 44%.