Накануне голосования по Brexit: в Британии проходят акции за и против членства в ЕС (фото)

Сторонники и противники Brexit с помощью плакатов, рисунков и других агитационных материалов пытаются донести свою точку зрения до общественности.

Среди видных политических деятелей Британии активно агитируют за то, чтобы Британия осталась в ЕС, премьер-министр Дэвид Кэмерон и глава правительства Шотландии Никола Старджен.

Отметим, референдум в Британии состоится уже завтра, 23 июня.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Великобритании Джордж Осборн озвучил, что выход из Евросоюза обойдется Великобритании в 30 миллиардов фунтов в ближайшие 4 года, что вынудит правительство страны поднять налоги и урезать финансирование социальных программ.

При этом менее чем за неделю до проведения референдума в Великобритании относительно выхода страны из ЕС, число противников и сторонников такого шага сравнялось.