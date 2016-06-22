Накануне голосования по Brexit: в Британии проходят акции за и против членства в ЕС (фото)

16:05, 22 июня 2016
Мир
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В Великобритании накануне голосования на всенародном референдуме о членстве страны в Европейском Союзе проходят всевозможные акции "за" и "против" того, чтобы Британия оставалась частью ЕС.

REUTERS

Сторонники и противники Brexit с помощью плакатов, рисунков и других агитационных материалов пытаются донести свою точку зрения до общественности.

Среди видных политических деятелей Британии активно агитируют за то, чтобы Британия осталась в ЕС, премьер-министр Дэвид Кэмерон и глава правительства Шотландии Никола Старджен.

Отметим, референдум в Британии состоится уже завтра, 23 июня.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Великобритании Джордж Осборн озвучил, что выход из Евросоюза обойдется Великобритании в 30 миллиардов фунтов в ближайшие 4 года, что вынудит правительство страны поднять налоги и урезать финансирование социальных программ.

При этом менее чем за неделю до проведения референдума в Великобритании относительно выхода страны из ЕС, число противников и сторонников такого шага сравнялось.

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Британский премьер Дэвид Кэмерон выступает в поддержку членства в ЕС
Британский премьер Дэвид Кэмерон выступает в поддержку членства в ЕС /  © REUTERS
Британский премьер Дэвид Кэмерон выступает в поддержку членства в ЕС
Британский премьер Дэвид Кэмерон выступает в поддержку членства в ЕС /  © REUTERS
Глава правительства Шотландии Никола Старджен также за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе
Глава правительства Шотландии Никола Старджен также за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе /  © REUTERS
Глава правительства Шотландии Никола Старджен также за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе
Глава правительства Шотландии Никола Старджен также за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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