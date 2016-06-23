Brexit: в Британии наблюдается высокая явка, несмотря на дождь (фото)

Об очереди на участке сообщил председатель редколлегии The Guardian Том Кларк, который обнародовал фото с участка в одном из районов Лондона, передает "Европейская правда".

"Я никогда не видел таких очередей у избирательных участков в Хакни" - написал он.

"Я ни разу не видел таких очередей на своем избирательном участке, как сегодня", - приводит The Guardian сообщение одного из лондонских блогеров.

"Довольно оживленная явка на моем избирательном участке (Саутгемптон) - очередь была в 7 утра. Явка кажется несколько выше, чем на парламентских выборах", - написал журналист Соломон Хьюгс.

The Guardian отмечает, что явка на референдумах только в двух случаях превышала явку на парламентских выборах - на референдуме 1998 года по Белфастскому соглашению (об урегулировании конфликта в Северной Ирландии), и на референдуме о независимости Шотландии в 2014 году.

Напомним, в 7 утра в Великобритании началось голосование на референдуме, который должен определить дальнейшую судьбу членства страны в ЕС.

На референдуме избирателям задают вопрос "Должна ли Великобритания оставаться членом ЕС или должна оставить его?". Британцы должны выбрать между вариантами "Остаться членом ЕС" и "Покинуть ЕС". В голосовании могут принять рекордные 46,5 млн избирателей.

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Как сообщалось, опроса, обнародованные в среду накануне референдума, показали, что сторонники выхода Великобритании из ЕС лидируют с незначительным отрывом.

Так, опрос TNS показал, что 43% британцев готовы проголосовать за выход Великобритании из ЕС. Тех, кто хочет, чтобы страна осталась в блоке, 41%.

Другой опрос, центра Opinium, дало только 1 процентный пункт преимущества сторонникам Brexit – за него готовы проголосовать 45%, против - 44%.