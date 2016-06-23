Глава МИД Венгрии раскритиковал способ продления санкции против России

Венгерская сторона считает, что этот вопрос следует обсудить на высшем уровне руководства стран ЕС, заявил он на встрече межправительственной венгерско-российской комиссии по вопросам экономики, сообщает Радио Свобода.

Сийярто, который является сопредседателем комиссии с венгерской стороны, заявил, что Венгрия ставит под сомнение сам способ принятия такого решения и не согласна, чтобы такие важные вопросы решались «в узком кругу».

Как сказал венгерский министр, надо было выяснить, способствуют ли санкции выполнению Минских соглашений и в какой степени. Он добавил, что есть инициатива, которую поддерживает Венгрия, обсудить осенью этого года этот вопрос на уровне глав государств и правительств стран Евросоюза, чтобы оно, как выразился Сийярто, по крайней мере имело консультационный характер.

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Он также назвал Россию ключевым партнером в области экономики, торговли и энергетики для Венгрии.

За 2,5 года санкций венгерские предприятия потеряли возможность экспортировать товаров в Россию на сумму 4,5 миллиарда долларов, заявил Пейтер Сийярто. Он отметил, что цель межправительственной комиссии, с одной стороны, развивать совместный бизнес в тех сферах экономики, которые не попали под санкции Евросоюза, с другой – восстанавливать прагматичное сотрудничество ЕС – Россия, если этому будут способствовать политические обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз продлил экономические санкции против России за ее действия в Украине еще на полгода. Это решение должно быть окончательно принято Советом ЕС. Пока что дата этого заседания не известна, но ожидается, что это произойдет до конца июля.