В Сирии разбился МиГ-21 - СМИ
16:33, 19 июня 2016Мир
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Истребитель Миг-21 сирийских ВВС разбился в провинции Хама на западе страны, экипаж машины погиб, сообщают СМИ.
Экипаж истредителя погиб / Фото avijacija.com
По данным из источников в сирийской армии, самолет упал сразу после взлета из-за технической неполадки, передает Reuters.
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Хама контролируется правительственными силами.
С начала года в Сирии потерпели крушение несколько истребителей российского производства.
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