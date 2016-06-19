В Сирии разбился МиГ-21 - СМИ

По данным из источников в сирийской армии, самолет упал сразу после взлета из-за технической неполадки, передает Reuters.

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Хама контролируется правительственными силами.

С начала года в Сирии потерпели крушение несколько истребителей российского производства.