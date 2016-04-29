Тело погибшего в Сирии российского офицера доставили в Москву

Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

"В результате проведения совместных специальных мероприятий c участием представителей сирийских властей и курдского ополчения тело погибшего офицера доставлено в Москву", - говорится в сообщении.

В медицинском учреждении Минобороны России завершена процедура генетической идентификации Александра Прохоренко.

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Напомним, Александр Прохоренко погиб 17 марта 2016 года при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов в районе населенного пункта Тадмор (провинция Хомс, Сирия). Попав в окружение боевиков ИГИЛ, офицер вызвал огонь на себя.

11 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Прохоренко, погибшему в Сирии.