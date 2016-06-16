Путь возобновления отношений ЕС с Россией начинается с Украины - Юнкер

Об этом он сказал в выступлении в Санкт-Петербурге на международном инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

По мнению Юнкера, сегодня отношения Евросоюза с РФ проблемные и обозначены недоверием, но «они не сломаны так, что их невозможно починить». «Мы должны исправить это, и я считаю, что мы можем», - подчеркнул президент Еврокомиссии.

По его убеждению, «наш путь должен начинаться с Украины». «Таким образом, следующий шаг очевиден: полное выполнение Минских договоренностей. Это единственный способ отменить экономические санкции, которые мы наложили. Относительно Минских договоренностей, Европейский Союз един, как и G7», - заявил Юнкер.

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«В ближайшее время мы должны не только говорить о России. Я считаю, что мы должны говорить с Россией, ее руководством и народом. С самого начала моей жизни в политике я всегда работал, чтобы строить мосты и диалог. Я считаю, что мир и процветание человечества зависят от открытости и обмена», - сказал Юнкер.

По его словам, необходим «откровенный разговор о том, где мы находимся сегодня».

«Это будет трудный разговор, я не сомневаюсь, но это необходимо. Еще до этих драматических событий наши отношения были напряженными. Усилия ЕС по привлечению и объяснения не всегда приветствовались или были приняты», - напомнил Юнкер.