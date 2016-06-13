ФБР: Стрелок из Орландо перед терактом заявил полиции о своей принадлежности к "ИГ"

По данным ФБР, Омар Матин непосредственно перед массовым убийством позвонил в полицию с таким заявлением, передает Радио Свобода.

Также и сама группировка радикальных исламистов взяла на себя ответственность за теракт. Об этом со ссылкой на лояльное "Исламском государстве" информационное агентство AMAQ сообщает Reuters.

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Президент США Барак Обама 12 июня заявил, что нападение на ночной клуб в Орландо является чудовищным "актом ненависти", а американцы не должны поддаваться страху.

Стрельба в гей-клубе "Пульс" в Орландо произошла в ночь на 12 июня. Нападение совершил мужчина по имени Омар Матин, которого убили полицейские во время штурма.