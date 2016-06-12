Обама назвал стрельбу в Орландо актом террора и ненависти

Об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Сегодня мы как американцы глубоко опечалены жестоким массовым убийством десятков невинных людей», — сказал Обама, — «Несмотря на то, что расследование только началось, у нас есть достаточно оснований назвать произошедшее актом террора и ненависти».

«Ужасную бойню» Обама назвал «самой кровавой стрельбой в американской истории».

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«Особенно душераздирающем этот день является для наших друзей — наших соотечественников — лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Целью нападения стрелявшего стал ночной клуб, где люди собрались вместе, чтобы провести время с друзьями, танцевать, петь и жить», — отметил американский президент.

«Нападение на любого американца, независимо от его расы, этнического происхождения, религии или сексуальной ориентации, — это нападение на всех нас», — подчеркнул Обама.

Как сообщал УНИАН, в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина устроил стрельбу и захватил заложников в ночном гей-клубе.

По последним данным, жертвами стали 50 человек, еще 53 получили ранения.