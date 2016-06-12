"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Орландо - Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы на воскресенье произошло массовое убийство. Известно о 50 погибших, 53 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

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Нападение на клуб было квалифицировано как "внутренний теракт".

В преступлении подозревается Омар Седик Матин. Ему было 29 лет, известно, что он провозглашал свою преданность террористической организации "Исламское государство". Он был убит правоохранителями.

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/world/1373224-vnutrenniy-terakt-chislo-jertv-ataki-na-nochnoy-klub-vo-floride-dostiglo-50-chelovek.html