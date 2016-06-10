Силы Асада взяли под контроль стратегически важный пункт на пути к "столице" ИГИЛ - Ракке

Об этом рассказали военные источники, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство SANA.

По их данным, армейские подразделения при поддержке отрядов народного ополчения взяли под контроль транспортный узел в районе Расафа, откуда открывается дорога как на город Ракка, который считается "столицей" группировки ИГ, так и на еще один удерживаемый ими город Табка. Кроме того, захвачены расположенные здесь станция по перекачке нефти и электростанция, питающая Табку.

Читайте такжеАсад согласился на доставку гумпомощи во все осажденные районы Сирии - Reuters

В заявлении отмечается, что захват Расафы (50 км юго-западнее Ракки), а также продолжающееся наступлении по другим направлениям в этом регионе позволили перекрыть пути снабжения ИГ. Кроме того, по информации источников сирийские ВВС за последние два дня уничтожили здесь десятки транспортных средств экстремистов, ликвидировано большое число боевиков.

Армия Сирии при поддержке сирийской авиации и ВКС РФ начала операцию по освобождению Ракки от экстремистов 2 июня.