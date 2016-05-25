Освобождение Ракки от ИГИЛ: Сотни семей бегут из города в соседние провинции

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Sky News Arabia.

По его информации, "сотни семей бегут из Ракки и его окрестностей", спасаясь от неминуемых столкновений между формированиями СДС и боевиками террористической группировки "Исламское государство", которая полностью контролирует город.

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Отмечается, что беженцы из Ракки направляются в соседние провинции, "в основном на север провинции Алеппо и в Дейр-эз-Зор".

Как известно, 24 мая военизированные отряды сирийской оппозиции, объединенные в группировку СДС, начали наступление на Ракку, считающийся столицей "Исламского государства". Операция, согласно утверждениям представителей СДС, проводится "в координации с международной коалицией (во главе с США) и отрядами народной милиции провинции Ракка".