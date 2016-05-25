Освобождение Ракки от ИГИЛ: Сотни семей бегут из города в соседние провинции
Сотни семей в спешном порядке покидают сирийский город Ракку, наступление на который начали отряды оппозиционной группировки "Силы демократической Сирии" (СДС).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Sky News Arabia.
По его информации, "сотни семей бегут из Ракки и его окрестностей", спасаясь от неминуемых столкновений между формированиями СДС и боевиками террористической группировки "Исламское государство", которая полностью контролирует город.
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Отмечается, что беженцы из Ракки направляются в соседние провинции, "в основном на север провинции Алеппо и в Дейр-эз-Зор".
Как известно, 24 мая военизированные отряды сирийской оппозиции, объединенные в группировку СДС, начали наступление на Ракку, считающийся столицей "Исламского государства". Операция, согласно утверждениям представителей СДС, проводится "в координации с международной коалицией (во главе с США) и отрядами народной милиции провинции Ракка".