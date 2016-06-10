В России грозятся ответить на заход американских кораблей в Черное море

Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, передает РИА Новости.

По словам Келина, "время от времени американские корабли заходят в Черное море".

"Конечно же, это не вызывает у нас одобрения и приведет, несомненно, к мерам ответного планирования", — подчеркнул дипломат.

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Также он прокомментировал перебазирование американского авианосца из Персидского залива в Средиземное море. По словам Келина, в перемещении американских кораблей нет ничего нового, "есть свобода мореплавания, есть право мирного прохода". Однако то, что это делается накануне саммита НАТО в Варшаве, и является демонстрацией силы, ведет к определенному увеличению напряженности в отношениях.

Напомним, 6 июня эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря в поддержку операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").