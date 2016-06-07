"Атлантическая решимость": ракетный эсминец ВМС США Porter вошел в Черное море (фото)
Эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря в поддержку операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").
Соответствующие фотографии американского ракетного эсминца USS Porter DDG 78 уже появились в сети. Снимки были сделаны во время прохода Porter через Босфор.
Так США продолжают демонстрировать свою приверженность коллективной безопасности союзников по НАТО и поддержки партнеров в Европе.
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Отмечается, что Porter совершит "заходы в порты и двусторонние учения с ВМС партнеров". Операция в Черном море "направлена на улучшение морской безопасности, стабильности, готовности, а также повышение морского потенциала с союзниками и партнерами".
Эсминец США вошел в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре, согласно которой корабли нечерноморских государств могут находиться там 21 сутки.