Во время учений в Балтийском море бомбардировщики ВМС США запустят крылатые ракеты

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ВВС США.

"На этих учениях происходит много всего, — заявил командир 23-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи Майк Магинесс. — Мы будем работать со многими транснациональными партнерами во всем регионе, делая все — от запусков крылатых ракет и минирования моря до отработки взаимодействия бортовых систем наведения с наземной корректировкой огня".

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В Южной части Балтийского моря сейчас идут учения Baltops-2016, которые являются крупнейшими военными учениями НАТО в регионе в этом году. В них, в том числе, участвуют три стратегических бомбардировщика B-52, способные запускать крылатые ракеты. 7 июня самолеты провели свой первый полет в рамках учений.

Напомним, 6 июня эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря в поддержку операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").