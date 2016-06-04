Меркель пообещала немедленную отмену санкций против РФ при выполнении Минских соглашений

Это в пятницу, 3 июня, пообещала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Заявление прозвучало во время проведения съезда организации партии Христианско-демократический союз (ХДС) земли Мекленбург - Передняя Померания, который состоялся в городе Гюстров, передает Deutsche Welle.

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"Я за то, чтобы Россия шаг за шагом продвигалась ближе к европейскому экономическому пространству, чтобы мы наконец получили общую экономическую зону от Владивостока до Лиссабона", - сказала канцлер, цитирует агентство Reuters. Впрочем, учитывая действия России в Украине нельзя уступать собственными принципами, отметила Меркель.

Сейчас Франция и Германия пытаются добиться установления продолжительного перемирия на Донбассе и проведения местных выборов, добавила канцлер. А еще Украина должна наконец получить доступ к своим границам. "Когда это будет выполнено, тогда мы сможем сразу прекратить действие санкций", - заверила канцлер.