Во Франции не видят условий для снятия санкций с России

Об этом в интервью телеканалу France 2 заявил глава французского МИДа Жан-Марк Эйро, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Париж рассматривает Москву как "партнера, а не противника", сказал глава дипломатического ведомства. Санкции могут отменить, если будут достигнуты конкретные результаты по ситуации на Украине, но пока их нет, пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, посольство Украины во Франции, комментируя голосование в Нижней палате парламента Франции, отметило, что три партии пытаются протащить решение о снятии санкций, введенных против России: "Причудливое политическое единство в Национальной ассамблее Франции - Национальный Фронт, Республиканцы и Левые радикалы - продвигает снятие санкций против России".

Перед этим на официальной странице Национальной ассамблеи в Twitter появилось сообщение о результате голосования по резолюции по отмене санкций против России: из 101 депутата, принявших участие в голосовании, "за" проголосовали 55, "против" - 44, "воздержались" - 2.

В то же время, по данным СМИ, проект резолюции на голосование предложил депутат Тьерри Мариани, который является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог". В июле 2015 года он во главе делегации французских парламентариев посетил аннексированный Россией Крым.