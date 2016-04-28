В ЕС не учитывают голосование в парламенте Франции – санкции в отношении России действуют

Так в четверг в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН прокомментировали соответствующее голосование в нижней палате парламента Франции – Национальной ассамблеи, соответствующую рекомендательную резолюцию представитель Внешней дипломатической службы ЕС Майя Кочьянчич.

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«Экономические меры были приняты единогласно всеми государствами-членами и связаны с полным выполнением Минских договоренностей. По состоянию на сейчас они в силе до конца июля, и решение относительно следующего шага будет принято до этого дня», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины во Франции, комментируя голосование в Нижней палате парламента Франции, отметило, что три партии пытаются протащить решение о снятии санкций, введенных против России: "Причудливое политическое единство в Национальной ассамблее Франции - Национальный Фронт, Республиканцы и Левые радикалы - продвигает снятие санкций против России".

Перед этим на официальной странице Национальной ассамблеи в Twitter появилось сообщение о результате голосования по резолюции по отмене санкций против России: из 101 депутата, принявших участие в голосовании, "за" проголосовали 55, "против" - 44, "воздержались" - 2.

В то же время, по данным СМИ, проект резолюции на голосование предложил депутат Тьерри Мариани, который является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог". В июле 2015 года он во главе делегации французских парламентариев посетил аннексированный Россией Крым.