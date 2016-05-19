В Южной Осетии автобус с военными ВС России упал в пропасть, есть жертвы (видео)
Автобус с российскими военнослужащими упал в пропасть на горной дороге Цхинвал - Канчавети в Южной Осетии.
Автобус в составе автоколонны перевозил офицеров на сборы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.
Шесть офицеров погибли, 16 получили травмы.
Все пострадавшие доставлены в больницы Цхинвала, им оказывают необходимую помощь, говорится в сообщении.
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Военное ведомство уточняет, что причиной аварии стал отказ тормозов.
По распоряжению главы Минобороны Сергея Шойгу с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетает самолет с военными медиками для помощи пострадавшим и перевозки их в Москву, в госпитали имени Бурденко и Вишневского.
В Москву перевезут четверых пострадавших офицеров, остальных доставят в госпиталь во Владикавказе.