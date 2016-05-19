В Южной Осетии автобус с военными ВС России упал в пропасть, есть жертвы (видео)

Автобус в составе автоколонны перевозил офицеров на сборы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Шесть офицеров погибли, 16 получили травмы.

Все пострадавшие доставлены в больницы Цхинвала, им оказывают необходимую помощь, говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Индии при падении автобуса в ущелье погибли 25 человек

Военное ведомство уточняет, что причиной аварии стал отказ тормозов.

По распоряжению главы Минобороны Сергея Шойгу с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетает самолет с военными медиками для помощи пострадавшим и перевозки их в Москву, в госпитали имени Бурденко и Вишневского.

В Москву перевезут четверых пострадавших офицеров, остальных доставят в госпиталь во Владикавказе.