В Кабуле проходят протесты из-за изменения маршрута многомиллионного энергопроекта (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, в протестах принимают участие несколько тысяч человек. При этом некоторые протестующие бросали камни и пытались перелезть через морские контейнеры, установленные для блокировки улиц в правительственном квартале Кабула.

В то же время сообщается, что на данный момент никаких сообщений о серьезных фактах насилия не поступало.

Демонстранты требуют, чтобы маршрут ЛЭП мощностью 500 кВ, соединяющий Туркменистан с Афганистаном, как и панировалось изначально, проходил через две центральные провинции вблизи Кабула с большой численностью населения хазарейцев.

"Мы хотим наши права. Мы больше не допустим дискриминации", - заявил один из протестующих.

Читайте такжеКэмерон назвал Нигерию и Афганистан "одними из самых коррумпированных стран"

Отметим, что власти Афганистана в целях экономии изменили изначальный маршрут линии электропередач, решив прокладывать его через перевал Саланг близ афганской столицы. По мнению правительства, маршут через провинции хазарейцев обойдется дороже и отложит воплощение других проектов.

Данная ЛЭП является частью масштабного энергетического проекта TUTAP, который рассчитан на соединение энергосистем Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Проект, как ожидается, обеспечит электроэнергией около 10 афганских провинций.