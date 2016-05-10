У Путина прокомментировали публикацию базы данных "панамского архива"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тут я бы не пытался бы увязывать линию на деофшоризацию с панамскими документами. Это совершенно разные явления. Одно дело — это деофшоризация российской экономики, при том, что, как вы знаете, офшоры никто не запрещал, ничего противозаконного в офшорах нет, очень важно не забывать это. Незаконной является неуплата налогов и попытка избежать уплаты налогов в своей стране», - сказал Песков.

«Сами по себе офшоры не относятся к категории чего-то нелегитимного. А панамские документы - это сворованные документы, вот так, наверное, нужно так и называть вещи своими именами», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля в мире разразился «офшорный скандал» из-за обнародования результатов финансовых расследований «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину.

В публикациях, основанных на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, речь идет о создании офшорных компаний богатыми и влиятельными людьми во всем мире, которые скрывали свои доходы.