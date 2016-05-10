На президентских выборах на Филиппинах побеждает сторонник "жесткого курса" - СМИ

По итогам подсчета 90% бюллетеней, Дутерте набирает около 39% голосов. За ним следует Мануэль Роксас с предварительным результатом 23%, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Победитель выборов будет определен простым большинством голосов.

Конституция Филиппин ограничивает полномочия президента одним шестилетним сроком. Сейчас подходит к концу срок полномочий нынешнего президента Бенигно Акино.

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В ходе предвыборной кампании он пытался объединить нескольких кандидатов против Дутерте. По словам Акино, победа Дутерте приведет к возвращению страны к диктатуре.

В своей кампании Родриго Дутерте делал акцент на борьбе с коррупцией и преступностью. Он также известен рядом громких заявлений, например обещанием жестоко разделаться с преступниками, невзирая на права человека.

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Дутерте, которого также называют "Каратель", занимал должность мэра Давао более 20 лет.

Помимо президентских выборов, в стране также проходят выборы в сенат и в местные органы власти.