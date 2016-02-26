"Короли госзаказа - 2016": друзья и зять Путина получили из госбюджета РФ $17 миллиардов (видео)

Ими оказались сын друга Путина Игорь Ротенберг, получивший 112 миллиардов рублей, зять Путина Кирилл Шамалов — 148 миллиардов рублей, друг Путина Геннадий Тимченко — 161 миллиард рублей, и еще один друг Путина Аркадий Ротенберг, получивший 555 миллиардов рублей.

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"Вот же они, настоящие «недруги за бугром», ведь они именно за бугор тащат то, что украли здесь (писали мы и об иностранной недвижимости Тимченко, и об иностранной недвижимости Ротенберга), а, значит, именно с забугорьем связывают будущую жизнь — санкции-то рано или поздно отменят", - пишет Навальный в своем блоге.

"Какие нужны ещё доказательства, что это настоящая мафия, а Путин не «соучаствует в коррупции», а организует её. Он настоящий босс мафии и организатор ОПГ", - отмечает российский оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть, чтобы накопить тайное состояние.