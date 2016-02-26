"Короли госзаказа - 2016": друзья и зять Путина получили из госбюджета РФ $17 миллиардов (видео)
Российский оппозиционер и глава ФБК Алексей Навальный снял ролик о "королях госзаказа" - людях из ближайшего окружения Путина, которые получили из российского бюджета 1,3 триллиона рублей (около 17 миллиардов долларов).
Ими оказались сын друга Путина Игорь Ротенберг, получивший 112 миллиардов рублей, зять Путина Кирилл Шамалов — 148 миллиардов рублей, друг Путина Геннадий Тимченко — 161 миллиард рублей, и еще один друг Путина Аркадий Ротенберг, получивший 555 миллиардов рублей.
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"Вот же они, настоящие «недруги за бугром», ведь они именно за бугор тащат то, что украли здесь (писали мы и об иностранной недвижимости Тимченко, и об иностранной недвижимости Ротенберга), а, значит, именно с забугорьем связывают будущую жизнь — санкции-то рано или поздно отменят", - пишет Навальный в своем блоге.
"Какие нужны ещё доказательства, что это настоящая мафия, а Путин не «соучаствует в коррупции», а организует её. Он настоящий босс мафии и организатор ОПГ", - отмечает российский оппозиционер.
Как сообщал УНИАН, телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть, чтобы накопить тайное состояние.