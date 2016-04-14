Путин: Информация о "панамских офшорах" достоверна, но за ней "торчат уши" США

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

«Они не публикуют недостоверную информацию об офшорах, информация достоверная. Такое впечатление, что ее готовили не журналисты, а скорее всего юристы и по стилю изложению и по фактам. Ведь они конкретно никого ни в чем не обвиняют. В этом все и дело, просто наводят тень на плетень», - сказал Путин.

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«Кто-то из числа моих друзей занимается каким-то бизнесом, вопрос. Не попадают ли деньги из этих офшорах каким-то чиновникам, в том числе президенту», - сказал он.

При этом он заявил, что авторам в голову не могло прийти, что его друг музыкант Сергей Ролдугин мог додуматься до того, чтобы «все заработанные деньги направить на приобретение музыкальных инструментов».

«У нас еще в России еще можно представить себе взятку в виде щенков, но скрипками и виолончелями – я еще не слышал», - сказал он.

По его словам, «эти деятели (авторы расследования – УНИАН) попали пальцем в небо, может еще куда-нибуть, еще потому, что эти вещи индивидуальны и понятно коллекционерам, у кого они находятся, продать их невозможно».

Путин заявил, что Ролдугин купил две скрипки две виолончели – уникальные, одну из них за 12 млн. долл.

Путин также заявил, что за «панамскими документами» «торчат уши» США.

«Кто занимается этими провокациями. Мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений, а написали статью впервые в «Зюддойче цайтунг», а эта газета входит в медийный холдинг, который принадлежит американской финансовой корпорации Goldman sachs. Везде торчат уши заказчиков, они торчат, но даже не краснеют», - сказал Путин.

По его словам, от них не нужно ждать раскаяния, потому они будут все равно этим заниматься. «Чем ближе к выборам, тем больше будет таких вбросов. Они должны понять, что дело в неконкретных физических лицах, какую бы должность они не занимали. Дело в стране, которой нельзя манипулировать, нельзя заставить плясать под собственную дудку», - добавил он.

Он считает, что если с РФ будут разговаривать уважительно и искать компромиссы, то тогда будет найдено решение «которое устроит всех». «Нужно работать с Россией как с равным партнером», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, так называемые «Панамские документы», полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.