В КНДР начался первый за 36 лет съезд Трудовой партии

О программе съезда не сообщали, ранее была объявлена лишь дата его начала, передает DW.

На предыдущем, шестом съезде тогдашний лидер страны Ким Ир Сен объявил, что его сын Ким Чен Ир возглавит страну после него.

На этот раз аналитики не ожидают таких сенсационных новостей, однако прогнозируют серию новых назначений, в частности, что нынешний "вождь" КНДР Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира, заменит старую партийную номенклатуру лояльными к нему представителями молодой элиты.

Предполагается, что руководитель Северной Кореи может усилить позиции своей младшей сестры Ким Ё Чен и даже сделать ее своей правой рукой.

Читайте такжеВ КНДР из-за съезда ТПК временно запретили свадьбы и похороны - СМИ

К месту проведения собрания - украшенному красными флагами и партийными флагами дому культуры "25 апреля" - допустили более 100 иностранных журналистов.

Несколько месяцев перед съездом жители Пхеньяна красили стены, ремонтировали дороги и репетировали обязательные массовые демонстрации. Накануне съезда государственные СМИ КНДР провозгласили "чудесные результаты" работы власти, окрестив ядерную и ракетные программы "величайшими дарами" к партийному съезду.

Зарубежные эксперты также ожидают на формальное принятие политики "Пёнджин" ("параллельное развитие"), которая направлена на развитие ядерного арсенала и экономическое развитие. Она должна прийти на смену идеологии "Сонгун" ("армия прежде всего") и "Чучхе" ("самобытность, самодостаточность").

Читайте такжеИностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в КНДР перед съездом правящей партии (фото)