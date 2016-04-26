КНДР готовит новый запуск баллистической ракеты

Об этом сообщили правительственные источники в Южной Корее, передает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

"Есть признаки того, что Северная Корея пытается запустить еще одну ракету "Мусудан" после неудачного старта, который состоялся ранее в день рождения Ким Ир Сена", – цитирует агентство одного из собеседников. По его словам, новая ракета установлена для запуска.

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По словам другого источника, есть признаки того, что пуск может состояться уже в ближайшее время.

Напомним, 15 апреля КНДР попыталась запустить баллистическую ракету средней дальности у восточного побережья страны, но запуск не удался.

Пресс-служба министерства обороны США, в свою очередь, сообщила, что американские военные наблюдали то, что, как они полагают, было неудачным запуском северокорейской ракеты.