"От КНДР исходит огромная угроза": Мировая реакция на ядерное испытание Пхеньяна

В КНДР утром было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 4,2 до 5,1. По данным различных источников, причина подземных толчков была "искусственного характера". Позднее Центральное телевидение страны в специальном выпуске сообщило о проведении успешного испытания водородной бомбы, что вызвало негативную реакцию со стороны лидеров ряда стран.

При этом у независимых экспертов возникают сомнения относительно достоверности данного заявления со стороны Пхеньяна. Администрация США на данном этапе также не может подтвердить достоверность сообщения Пхеньяна об испытании водородной бомбы.

Премьер Японии: испытание водородной бомбы в КНДР неприемлемо

Япония будет взаимодействовать с постоянными членами Совета Безопасности ООН по вопросу проведенного в КНДР испытания водородной бомбы. Об этом в среду заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Как непостоянный член Совбеза ООН мы будем тесно взаимодействовать с его постоянными членами, в том числе США, Китаем и Россией по вопросу ядерной проблемы КНДР", - сказал Абэ.

Он также отметил, что "от КНДР исходит огромная угроза для Японии и других стран, и проведение ядерного испытания неприемлемо". По его словам, это "серьезный вызов резолюциям Совбеза ООН".

Реакция России

Ядерные испытания КНДР нарушают дух Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и угрожают национальной безопасности России. Об этом написал на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

Сеул намерен наказать КНДР за проведенное испытание

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе приняла решение созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности страны и повысить боеготовность своих войск, сообщило министерство обороны страны.

Республика Корея предпримет все необходимые меры, чтобы наказать КНДР за проведенное испытание водородной бомбы. Об этом заявил Чо Дэ Ён, заместитель руководителя департамента национальной безопасности администрации президента.

"Сеул будет тесно сотрудничать с США и другими региональными партнерами для принятия необходимых мер, включая ужесточение санкций в отношении Пхеньяна", - подчеркнул он.

Чо Дэ Ён также отметил, что Республика Корея "резко осуждает Северную Корею за осуществление четвертого ядерного испытания, что является вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".

Белый дом: США осуждают возможное нарушение КНДР резолюций СБ ООН

Администрация США на данном этапе не может подтвердить достоверность заявления КНДР об испытании водородной бомбы, но осуждает возможное нарушение Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Нэд Прайс. По его словам, американское правительство находится в курсе сообщений о "сейсмической активности на Корейском полуострове" в районе ядерного полигона КНДР. "Мы следим за ситуацией и продолжаем оценивать ее в тесной координации (действий) со своими региональными партнерами", - отметил Прайс.

Глава МИД Австралии призвала ужесточить режим санкций в отношении КНДР

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп выразила "решительный протест по поводу провокационных и опасных действий режима КНДР, утверждающего, что ему удалось провести испытание водородной бомбы".

"Сегодняшнее ядерное испытание подтверждает статус КНДР как страны-изгоя, а также опасность, которую она представляет для мира, - говорится в заявлении главы австралийского МИД. - Австралия выразит правительству КНДР свою позицию по прямым каналам, а также в рамках региональных и международных форумов. Вместе с друзьями и партнерами мы будем работать для поддержки безопасности Республики Корея и укрепления стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Париж осудил действия Пхеньяна

"Неприемлемым нарушением" резолюции Совета Безопасности ООН назвал Париж проведенное КНДР испытание водородной бомбы. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца. Франция осудила эти действия Пхеньяна.

Лондон считает заявления Пхеньяна провокацией

"Серьезным нарушением" резолюции Совета Безопасности ООН назвал Лондон проведенное сегодня КНДР испытание водородной бомбы. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Филипа Хаммонда. По его словам, Лондон расценивает эти действия Пхеньяна как провокацию.

Китай "решительно против"

Китай выступает "решительно против" испытания водородной бомбы, которое было проведено сегодня в КНДР. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин. По данным агентства, Пекин также призвал Пхеньян придерживаться своих обязательств в рамках процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы настоятельно призываем Пхеньян следовать обязательствам по денуклеаризации Корейского полуострова и воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к усугублению ситуации" - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства. МИД Китая вызовет посла КНДР и сделает ему решительное представление в связи с испытанием Пхеньяном водородной бомбы, заявила также Хуа Чуньин. "Мы вызовем посла КНДР, чтобы сделать ему решительное представление", - сказала дипломат.

Напомним, КНДР провела четвертое ядерное испытание с тех пор, как объявила себя ядерной державой в 2005 году. Испытания проводились в 2006, 2009 и 2013 годах, что повлекло за собой введение против нее санкций Совета Безопасности ООН.