Президент Финляндии предлагает не торопиться со вступлением в НАТО

Комментируя доклад о последствиях вступления в НАТО для страны, он согласился с мнением экспертов, что Россия рассматривает расширение альянса как агрессию, пишет Slon.

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«Они [русские] не хотят, чтобы угроза приблизилась к их границам. Если Россия решит, что Финляндия представляет для нее угрозу, то начнет вкладывать средства в оборону приграничных территорий», – сказал он.

Вступление станет возможным только после одобрения на всенародном референдуме, сказал Ниинисте. Также он подчеркнул, что Финляндия будет принимать решение о вступлении в НАТО независимо от Швеции. Впрочем, выбор соседней страны наверняка окажет влияние на исход референдума из-за большого количества проживающих в Финляндии шведов.

В НАТО считают, что Финляндии и Швеции стоит вступить в альянс одновременно. Ранее Пентагон называл Финляндию в числе стран, которые могут подвергнуться «российской агрессии».