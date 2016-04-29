Лавров назвал наиболее агрессивное государство НАТО для России

Об этом он заявил в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter, передает "Европейская правда".

"Со стороны НАТО было понятно, что Россия не опасна для стран Балтии. Но если их принять в НАТО, они успокоятся. И вот они в альянсе, но покоя нет, особенно у нашего литовского соседа", - заявил Лавров.

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"Литва является наиболее агрессивной русофобской страной, которая толкает НАТО на антироссийский курс", - подчеркнул он.

Относительно Латвии и Эстонии Лавров назвал "потрясающим цинизмом" то, что русскоязычному населению в этих странах был предоставлен статус неграждан после восстановления независимости.

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Как сообщалось, Лавров также заявил, что Россия примет военно-технические меры в случае, если Швеция решит вступить в Североатлантический альянс.