Представители ЮНЕСКО прибыли в разрушенную боевиками Пальмиру
12:41, 25 апреля 2016Мир
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Несколько сотрудников ЮНЕСКО из Франции и Ливана в понедельник прибыли в Пальмиру для совместного анализа с сирийскими коллегами состояния исторической части города, который в марте был освобожден от террористов.
REUTERS
Об этом сообщил по телефону РИА Новости источник в управлении культурного наследия и музеев Сирии.
"Четыре сотрудника ЮНЕСКО прибыли в Сирию. Два сотрудника из Бейрута и два — из Парижа. Они сами посмотрят на повреждения и проведу предварительный анализ с нашими специалистами. Находиться будут всего один день", — рассказал собеседник агентства.
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Как сообщал УНИАН, глава генерального директората древностей и музеев Сирии Мамун Абдулкарим подтвердил, что самые известные памятники Пальмиры разрушены.
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