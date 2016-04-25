Представители ЮНЕСКО прибыли в разрушенную боевиками Пальмиру

Об этом сообщил по телефону РИА Новости источник в управлении культурного наследия и музеев Сирии.

"Четыре сотрудника ЮНЕСКО прибыли в Сирию. Два сотрудника из Бейрута и два — из Парижа. Они сами посмотрят на повреждения и проведу предварительный анализ с нашими специалистами. Находиться будут всего один день", — рассказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, глава генерального директората древностей и музеев Сирии Мамун Абдулкарим подтвердил, что самые известные памятники Пальмиры разрушены.