Самые известные памятники Пальмиры разрушены – власти Сирии

11:01, 29 марта 2016
Мир
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Глава генерального директората древностей и музеев Сирии Мамун Абдулкарим подтвердил, что самые известные памятники Пальмиры разрушены.

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Как рассказал Абдулкарим, разрушены символы Пальмиры - храм Бэла (I век) и храм Баалшамина (II век), а также Триумфальной арки, статуи Лев Аллат, погребальных башен в так называемой Долине гробниц, передает Газета.ру.

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Вместе с тем, почти нетронутым оказался театр, построенный во времена римского господства, и многочисленные бюсты, которые, как опасались эксперты, террористы могли продавать на «черном рынке» древностей.

«Повреждения статуи «Лев Аллат» также незначительны, она подлежит реставрации», – заявил Абдулкарим.

Также стало известно, что департамент древностей и музеев Сирии направил в Пальмиру первую группу своих специалистов. Эксперты провели предварительное обследование уцелевших памятников.

Для восстановления разрушенных и пострадавших памятников понадобится порядка пяти лет, если будет предоставлена своевременная материальная поддержка.

Кроме того, угроза древним памятникам сохраняется, так как боевики вырыли под ними свои укрытия.

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