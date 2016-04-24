Туск похвалил Турцию за заботу о беженцах

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ходе визита в Турцию заявил, что Анкара показала наилучший пример заботы о нуждах беженцев, сообщает Би-би-си.

"Это не только политическая и формальная оценка... это также и мое частное, личное впечатление", - сказал Туск на пресс-конференции после посещения вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лагеря для сирийских беженцев в турецкой провинции Газиантеп.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, сопровождавший европейских лидеров, в свою очередь, в ходе пресс-конференции заявил, что его страна выполнила все обязательства по соглашению с ЕС. Он также отверг обвинения в адрес Анкары в том, что якобы Турция отправляет беженцев обратно в Сирию.

Основной целью однодневного визита Меркель и Туска является подведение первых итогов реализации соглашения между Турцией и ЕС, по урегулированию миграционного кризиса, которое предусматривает принудительное возвращение в Турцию мигрантов, незаконно прибывающих через ее территорию в страны ЕС и не имеющих оснований просить убежища в европейской стране.

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Это соглашение было подписано в конце марта. Согласно документу, в обмен на каждого нелегального мигранта, возвращенного в Турцию, ЕС принимает беженцев, которые уже находятся в этой стране. Приоритет должен отдаваться тем, кто не пытался нелегально проникнуть на территорию ЕС.

Частью сделки было обещание выделить Турции 3 млрд евро на обуздание кризиса с мигрантами.