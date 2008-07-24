Президент Казахстана выгнал застройщиков из центра Алматы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился не застраивать старую центральную часть Алматы новыми зданиями. Об этом президент рассказал журналистам 24 июля в ходе свой рабочей поездки в Алматинскую область.

Он поручил главе города Ахметжану Есимову комплексно рассмотреть застройку и прекратить уплотнять город, особенно старую центральную часть. Президент надеется, что такие меры помогут оздоровить экологическую ситуацию в городе.

По словам Назарбаева, строительство можно перенести в новый городской район - Алатауский, который сейчас включает в себя несколько депрессивных поселков. "Кто хочет в городе строить - пожалуйста, пусть едут туда. Там есть свободные земли", - сказал президент Казахстана. Также он порекомендовал застройщикам сносить в новом районе хаотичную застройку, переселять жителей в новые комфортные дома.

Новый административный район сформирован за счет части территорий Ауэзовского, Жетысуского и Алмалинского районов. Общая площадь нового района Алматы составит 7190 гектаров, а его население - около 150 тысяч человек. В развитие нового района будут затрачены как средства госбюджета, так и частные инвестиции.

Недвижимость.ру