Сомалийские пираты захватили японский сухогруз с 21 членом экипажа

Вооруженные сомалийские пираты захватили японский сухогруз Stella Maris с 21 членом экипажа на борту.

Как сообщает AFP, инцидент произошел в воскресенье вблизи побережья сомалийской провинции Пунтленд, которая находится на северо-востоке страны.

Как отмечает AFP, судно, которое шло под панамским флагом и имело на борту груз свинца и цинка, атаковали 38 хорошо вооруженных пиратов.

По предварительной информации, на борту захваченного судна находился 21 член экипажа, но среди них нет японцев.

О требованиях пиратов ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, в Украину вернулись моряки - члены экипажа судна «Леманн Тимбер», освобожденные из плена сомалийских пиратов.

В конце мая Совет безопасности ООН принял резолюцию о мерах борьбы с морскими пиратами, которые действуют возле побережья Сомали.

Документ, в частности, разрешает кораблям других стран вторгаться в территориальные воды Сомали с целью борьбы с пиратством и чтобы обезопасить торговые и рыболовецкие суда от вооруженного нападения. При этом правительство Сомали должно быть заблаговременно проинформировано о проведении таких операций иностранными государствами.