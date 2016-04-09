В Лондоне протестующие требуют отставки премьера Британии из-за офшорного скандала

Как передает BBC, протестующие собрались около резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10, и прошли маршем до отеля Grand Connaught Rooms, где проходит сезонная конференция Консервативной партии. Отель окружен демонстрантами.

В руках они держат плакаты "Кэмерон должен уйти" и "Свергнуть власть Тори!" (Консервативной партии - УНИАН).

Количество протестующих по видео и фотографиям с места оценить сложно. По оценке издания Huffington Post, их "несколько тысяч". В то же время корреспондент BBC, находящаяся внутри здания, оценила их количество в 150 человек.

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В британском сегменте "Твиттера" набирает популярность хэштег #ResignCameron (#КэмеронаВОтставку).

Поводом для протестов стало упоминание имени отца Кэмерона Иэна в опубликованных на прошлой неделе "Панамских досье". В ответ на просьбу прокомментировать находку пресс-служба правительства заявила, что это "личное дело" премьера.

Однако после того, как в британской прессе в течение нескольких дней муссировался вопрос о том, продолжает ли его семья пользоваться этим офшорным фондом, Даунинг-стрит пошел на необычный шаг, выпустив заявление, в котором говорилось, что ни Кэмерон, ни его супруга, ни дети "не пользуются никакими средствами, полученными через офшорные фонды".

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Сам Кэмерон, выступая на съезде Консервативной партии в субботу, заявил, что несет личную ответственность за то, как правительство отреагировало на появление имени его отца в этих документах и на просьбу прессы дать объяснения.

Также он пообещал опубликовать свою налоговую отчетность за последние годы, подчеркнув, что он станет первым премьер-министром Британии, который пойдет на такой шаг.

"Я знаю, что мне нужно сделать из этого выводы, и я их сделаю. Не вините в этом Даунинг-стрит, 10 или безымянных советников. Вините меня лично", - сказал премьер.

"Неделя была не из лучших. Я мог бы лучше с этим справиться. Я должен был справиться с этим лучше", - сказал Кэмерон.

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