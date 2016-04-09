Португалия: министр культуры уволился после поста в соцсети - BBC

В четверг министр написал в Facebook, что хотел бы дать пощечину двум газетным обозревателям, которые обвинили его в некомпетентности и грубостях, передает BBC Украина.

Это вызвало шквал критики со стороны оппозиционных политиков, журналистов и пользователей соцсетей.

Читайте такжеПервая жертва панамского скандала: премьер Исландии подал в отставку

Сперва господин Соареш оправдался, заявив, что реагирует на оскорбление, а не точку зрения.

Но впоследствии его публично раскритиковал премьер-министр Антонио Коста, и чиновник подал в отставку.

Читайте такжеНа выборах в Португалии побеждает консерватор Марсело Ребело де Соуза - экзит-поллы