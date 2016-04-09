Португалия: министр культуры уволился после поста в соцсети - BBC
00:17, 09 апреля 2016Мир
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В Португалии подал в отставку министр культуры Жоао Соареш - после скандала вокруг его поста о журналистах.
REUTERS
В четверг министр написал в Facebook, что хотел бы дать пощечину двум газетным обозревателям, которые обвинили его в некомпетентности и грубостях, передает BBC Украина.
Это вызвало шквал критики со стороны оппозиционных политиков, журналистов и пользователей соцсетей.
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Сперва господин Соареш оправдался, заявив, что реагирует на оскорбление, а не точку зрения.
Но впоследствии его публично раскритиковал премьер-министр Антонио Коста, и чиновник подал в отставку.
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