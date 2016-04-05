Во Вьетнаме выявили первые случаи заболевания вирусом Зика

Власти Вьетнама подтвердили два первых случая заражения вирусом Зика в стране.

Как передает Русская служба Би-би-си, он был диагностирован у 64-летней женщины курортного города Нячанг и у 33-летней жительницы Хошимина.

Обе женщины почувствовали себя плохо в конце марта, у них были собраны анализы, которые подтвердили наличие вируса.

Читайте такжеУченые доказали связь вируса Зика с микроцефалией новорожденных

Состояние обеих женщин стабильное, а новых случаев инфекции у их родственников или соседей не выявлено, сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным местных СМИ, Вьетнам начал принимать меры по профилактике эпидемии вируса после того, как вирус Зика был зафиксирован у австралийца, посетившего страну.

Всемирная организация здравоохранения считает, что вирус Зика связан микроцефалией у новорожденных и с синдромом Гийена - Барре, хотя четких научных доказательств этому нет.

У женщин, зараженных вирусом, часто рождаются дети с маленьким размером головы и мозга. Так, в Бразилии, которая страдает от эпидемии вируса, были подтверждены 860 случаев микроцефалии.

Читайте такжеУченые не исключают, что Зика может угрожать взрослым - BBC

Для синдрома Гийена - Барре характерно ослабление мышц. Как правило, от болезни сначала страдают ноги, а затем она переходит на руки. В тяжелых случаях возможны параличи дыхательных и краниальных мышц.

Случаи заражения вирусом помимо стран Латинской Америки зафиксированы в России, Китае, Южной Корее, на Кубе, США и многих странах Европы. В США выявлены возможные случаи передачи вируса через сексуальный контакт.