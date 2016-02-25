Первые случаи заражения вирусом Зика зафиксированы в Чехии

Как передает BBC, при этом не сообщается, где заразились эти люди и посещали ли они страны, в которых были ранее зафиксированы вспышки этого заболевания.

Вирус представляет опасность в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных.

Читайте такжеВ Китае от вируса Зика вылечился первый пациент

В Бразилии, откуда началось распространение болезни, с таким диагнозом уже родились несколько тысяч детей.

Зараженные вирусом были обнаружены в Европе и США. Все заболевшие до этого посещали страны Латинской Америки. Один случай был зафиксирован и в России.

Всемирная организация здравоохранения назвала вирус Зика угрозой мирового масштаба и заявила, что для борьбы с распространением вируса Зика требуется 56 миллионов долларов.